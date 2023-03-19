«مياه القاهرة» تستعد لشهر رمضان برفع كفاءة المحطات ووقف الإجازات

استعدت شركة مياه الشرب في القاهرة الكبرى، لاستقبال شهر رمضان المبارك، بمراجعة الخطوط والروافع، ورفع كفاءة المحطات على مستوى جميع الإدارات، ووقف الإجازات والراحات لجميع العاملين بفرق الصيانة، ومتابعة المحطات لضمان استمرار تقديم أفضل خدمة خلال الشهر الكريم للمواطنين.

رفع كفاءة المحطات

وقال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى، إنّه جرى متابعة الأماكن التي تحتاج إلى زيادة الضغوط ورفع كفاءة المحطات، لضمان عدم انقطاع المياه أو ضعفها خلال شهر رمضان، ووضع خطة كاملة لمواجهة زيادة الطلب على المياه خلال هذا الشهر في بعض المناطق، خاصة بالسلامة والنهضة.

توفير المياه دون انقطاع

وأضاف الشيمي، أنّ الشركة انتهت من المشروعات القومية الكبرى التي تخدم المواطنين، وتضمن توفير المياه لجميع المناطق دون انقطاع أو تأجيل المشروعات، والربط على الخطوط والروافع التي تتطلب قطع المياه لساعات حتى انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وتشكيل غرفة عمليات لتلقي شكاوى المواطنين بمختلف أنواعها، وحلها من خلال فرق الانتشار في الشوارع مجهزة بأحدث الأجهزة للكشف عن التسرب، وعلاج كسر الخطوط بالتنسيق الكامل مع شركة صرف صحي القاهرة، وتخفيف الضغوط لها في فترات الذروة، التي يزيد خلالها استهلاك المياه ويشكل حملا كبيرا على خطوط الصرف الصحي.

ولفت إلى أنّه جرى الانتهاء من العديد من المشروعات قبل شهر رمضان لخدمة العديد من المواطنين، خاصة بمناطق أبورجيلة، والسلام، وحديقة بدر، والانتهاء من التحويلات الرئيسية للمشروعات القومية بمختلف المناطق.