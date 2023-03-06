«الغرف التجارية»: سعر الكتاكيت يبدأ من 21 جنيها ونحتاج لرقابة صارمة

استقرت أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن، في ظل تراجع الأخيرة 3 جنيهات في الكيلو تزامنا مع استقرار أسعار البيض.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، إن سعر الكتكوت البلدي يتراوح في الأسواق بين 21 و23 جنيها، وسعر الكتكوت الساسو يحدد وفقا لكل نوع وتتراوح أسعاره بين 9 و16 جنيها في ظل انخفاض سعر الدواجن 3 جنيهات واستقرار أسعار البيض.

البيض الأبيض بسعر 94 جنيها

وأضاف السيد في تصريح لـ «الوطن»، أن الدجاج الأبيض يسجل اليوم 70 جنيها للكيلو بدلا من 73 جنيهًا أمس والبانيه بسعر 180 جنيها للكيلو بينما يسجل البيض الأبيض 94 جنيها والبيض الأحمر 96 جنيها.

ضرورة وجود رقابة صارمة

وأشار رئيس شعبة الثروة الداجنة إلى أهمية وجود رقابة صارمة على المنتجين من خلال بورصة فعلية تحدد الأسعار لتكون ثابتة بصورة دائمة لأن ربح حلقات التداول الوسيطة يتراوح بين 10 و12 جنيها للكيلو وهذا السعر غير عادل.

وقامت الدولة خلال الفترة الماضية باستيراد كميات من الدواجن المجمدة البرازيلية، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن حيث يبلغ سعر كيلو الدجاج البرازيلي في الأسواق 65 جنيها.