«حماة الوطن» يكرم 75 من الأمهات المثاليات في السويس

نظم حزب حماة الوطن بمحافظة السويس، اليوم، بإشراف طارق فاروق متولي، أمين الحزب بالسويس، حفل يوم الوفاء بتكريم الأمهات المثاليات ونماذج المرأة الناجحة والأباء المثاليين، والقادة الناجحين في المجتمع.

تكريم الأمهات المثاليات

وقال طارق فاروق متولي، أمين حزب حماة وطن في السويس، إن تكريم الأمهات المثاليات والاحتفال بالمرأة بشكل عام من أهم أشكال الوفاء لما تبذله المرأة المصرية من جهد في بناء المجتمع.

وألقى الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، كلمة تحدث فيها عن أهمية بر الوالدين ودور الأم العظيم في حياة أبنائها ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالأم، كما تضمن الحفل عددا من الفقرات الفنية المتنوعة عن الأم، وفقرات أخرى عن استقبال شهر رمضان المبارك.

تكريم شخصيات عامة

وقد تم تكريم 75 أما مثالية و35 من الشخصيات العامة، حيث جسدت كل أم قصة تضحية وفداء جاهدت فيها لحماية أبنائها ومحاولة ضمان فرص حياة أفضل لهم، وتم أيضا تكريم العديد من الأمهات من العاملين بمنطقة السويس الأزهرية ومعاهدها.

كما كرم الحزب الأم والأم البديلة والأم الحاضنة وزوجة الأب الراعية والأخت التي ضحت لرعاية أخواتها أو البنت التي ضحت لرعاية والديها، والأب الذي كافح في الحياة من أجل أبنائه، ونماذج مشرفة من قيادات المجتمع التي رسخت مبدأ العطاء.