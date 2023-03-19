كشف قطاع المعاهد الأزهرية، عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري 2023 الترم الثاني علمي، الذي يبدأ يوم الأحد 7 مايو بمادة الفقه ثم مادة الكيمياء وزمن كل منهما ساعتين.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري 2023 الترم الثاني علمي

وتضمّن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري 2023 الترم الثاني علمي، أنّ الطلاب يمتحنون يوم الإثنين 8 مايو يمتحن الطلاب مادة النحو ثم مادة التوحيد، بينما يمتحن الطلاب يوم الثلاثاء 9 مايو 2023 مادتي التفسير والأحياء.

وتابع قطاع المعاهد الأزهرية، أنّ الطلاب يؤدون يوم الأربعاء 10 مايو، الامتحان في مادتي الحديث والتفاضل وحساب المثلثات، أما الخميس فيمتحن الطلاب مادتي اللغة الأجنبية الأولى والتربية الفنية.

قطاع المعاهد الأزهرية

ويواصل جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري 2023 الترم الثاني علمي يوم السبت 13 مايو مادة القرآن الكريم، ومادة الفيزياء، على أن يمتحن المبصرون شفهيا في القرآن الكريم والحديث.

وفيما يلي صورة من جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري 2023 الترم الثاني علمي:

كما تضمّن الجدول، امتحان مادتي الحاسب الآلي والمستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة، ويمتحن فيهما الطالب قبل الامتحان التحريري ويتحدد موعده بمعرفة المنطقة.