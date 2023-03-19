شركة المياه تنظم المسابقة الثقافية الرمضانية الرابعة على التوالي

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن تنظيم المسابقة الثقافية الرمضانية الرابعة على التوالى «1444هجرى- 2023 ميلادى» برعاية المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للشركة.

شروط المسابقة الثقافية الرمضانية

وكشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تفاصيل المسابقة الثقافية الرمضانية كالتالي..

- المسابقة متاحة للجميع.

-للدخول إلى المسابقة يجب على المتسابقين تسجيل بياناتهم وعمل ملف شخصي.

- رقم الدخول هو «أي رقم تختاره واحتفظ به للدخول بالإضافة إلى كلمة السر».

-المسابقة عبارة عن أسئلة يوميا اختيار من متعدد.

- يمكن للمتسابقين متابعة درجات إجاباتهم السابقة وجميع مشاركاتهم خلال الشهر الكريم.

- حتى تكون مرشحا للفوز يوميا يجب حل الثلاثة أسئلة بشكل صحيح.

- مراعاة تدوين رقم التليفون بشكل سليم حتى يمكن التواصل مع الفائزين.

- يتم اختيار ثلاثة فائزين يوميا بطريقة عشوائية آلية.

- يتم الإعلان عن الفائزين يوميا من خلال صفحة الشركة الرسمية على الفيس بوك.

- تبدأ المسابقة مع أول أيام الشهر الفضيل.

- يتم تسليم الجوائز أسبوعيا خلال شهر رمضان.

قيمة جوائز المسابقة الثقافية الرمضانية

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر المنشور، أن الجوائز يوميا وهي كالتالي

- الجائزة الأولى 250 جنيها

-الجائزة الثانية 150 جنيها

-الجائزة الثالثة 100 جنيه

تكريم أفضل 10 مشاركين يحققون أعلى درجات خلال الشهر

قالت شركة مياه الشرب بالإسكندرية إنه سيتم تكريم أفضل 10 مشاركين يحققون أعلى درجات خلال الشهر 500 جنيه لكل متسابق منهم.

وأشارت شركة مياه الشرب بالإسكندرية إلى أنه تنظم المسابقة إدارة البوابة الإلكترونية وإدارة التسويق.