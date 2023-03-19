«صحة القليوبية» تضبط طن بلح غير صالح للاستخدام الآدمي في حملات رقابية

أعلن الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية عن عدد من الحملات الرقابية التي شنتها مديرية الصحة بالقليوبية على الأسواق ومحال البيع والتصنيع حيث قامت إدارة مراقبة الأغذية بالقليوبية بالتصدي لجميع أشكال الغش التجاري تنفيذاَ لتعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان

مكتب مراقبة الأغذية

أوضح بيان مديرية الصحة بالقليوبية جاء ذلك تحت إشراف الدكتور وليد عبد المقصود وكيل مديرية الصحة والقائم بأعمال مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية، وسامي رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية بالإشتراك مع مكتب مراقبة الأغذية بشبين القناطر.

تفاصيل حملة صحة القليوبية علي المنشأت الغذائية

حيث تم المرور على 3 منشآت غذائية بناحية شبين القناطر وقد تبين أن جميعها تدار بدون ترخيص، وتم تحرير 7 محاضر في ل 3 منشآت تضمنت 3 محاضر اشتراطات نظافة و4 محاضر لعدم حمل شهادة صحية.

كما تم ضبط طن من البلح في واحدة من المنشآت الثلاثة ، والذي تبين تدوين بيانات وهمية علي العبوة مثل مكان التصنيع وذلك بغرض تضليل الجهات الرقابية، كما تبين أن المكان المداهم غير مرخص وغير مستوفي للإشتراطات الصحية.

جدير بالذكر أن المضبوطات عبارة عن 700 كيس من البلح، و10 أجولة وزن الجوال الواحد 40 كجم بإجمالي مضبوطات 1100 كجم.

وقد تم التحفظ علي جميع المضبوطات وأخذ عينات منها وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستخدام الآدمي من عدمه ، كما تم تحرير محاضر بالمخالفات وعرض الأمر علي النيابة العامة لإتخاذ اللازم، كما تم إخطار مجلس المدينة لإتخاذ اللازم حيال هذه المنشآت الغير مرخصة.