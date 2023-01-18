سيارات متنقلة لخدمة عملاء شركات المياه في الدلتا والساحل.. تعاقدات وشكاوى

أعلنت شركتا مياه الشرب بالإسكندرية والشرقية مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة، التي سيتمّ الدفع بها بالمراكز والأحياء والقرى الواقعة بنطاق عملها اليوم وغدًا ضمن خطط الشركتين لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية لهما.

مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء بالإسكندرية

وكشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية مواعيد وتواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة للتيسير على المواطنين من كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء وهي كالتالي:

** سيارة شرق، مدخل الفلكي بجوار البنك الأهلي المصري من 9 صباحًا إلى 8 مساءً.

** سيارة وسط، بشاير الخير 3، القباري أمام مسجد الشهيد إلهامي من 9 صباحًا إلى 8 مساءً.

** سيارة غرب، مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان من 10 صباحًا إلى 3 ونصف عصرًا.

** سيارات خدمة العملاء المتنقلة ـمام فرع شركة المياه بالبيطاش، من 4 عصرًا إلى 9 مساءً.

ارقام تليفونات للتواصل مع سيارات خدمة العملاء المتنقلة

وحددت شركة مياه الشرب بالإسكندرية أرقام تليفونات لسيارات خدمة العملاء المتنقلة للتواصل مع المواطنين كالتالي

** للتواصل سيارة شرق 01275918005.

** للتواصل سيارة وسط 01275918001.

** للتواصل سيارة غرب 01275918003.

مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء بقري ومراكز محافظة الشرقية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بقرى ومراكز المحافظة اليوم وغدا كالتالي:

** بنطاق قطاع مركز الزقازيق بعزبه السبكي اليوم وغدا.

** بنطاق مركز منيا القمح بقريه شلشلمون اليوم وغدا.

** بنطاق شمال المحافظة بمركز الحسينية بقرية الأخيوة اليوم وغدا.

خدمات تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالإسكندرية والشرقية

وكشفت شركتا مياه الشرب بالإسكندرية والشرقية إنَّ سيارات خدمة العملاء المتنقلة تقدم الخدمات الاتية للمواطنين «تعاقد على إدخال العدادات - استقبال شكاوى - شحن كروت العدادات مسبقة الدفع الاستعلام عن الفواتير - سداد الفواتير»، لافتًا إلى تواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكّد من جودة المياه وفريق من إدارة التوعية وإدارة التسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة.