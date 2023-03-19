11 كلية متبقية لم تقدم في وظيفة معاون نيابة إدارية.. اعرف ميعادك

استقبلت هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، خريجي كلية الحقوق جامعات الزقازيق، المنوفية، شبين الكوم، السادات دفعة 2022 من الذكور والإناث لاستلام ملف تعيينهم بوظيفة معاون نيابة إدارية.

ملف وظيفة معاون نيابة إدارية 2022

ويجرى تسليم الملفات المطبوعة مستوفاة الشروط المنصوص عليها في موقع الهيئة مُسبقا، بالإضافة إلى ملء البيانات الموجودة به والتي تمثل وثيقة تعارف للمتقدم، بالإضافة إلى وجود أصل شهادة التخرج وأصل بطاقة الرقم القومي، وكذا دفع مبلغ 800 جنيه ثمن الملف.

ترتيب الجامعات في تسلم ملف معاون نيابة إدارية 2022

وأشارت هيئة النيابة الإدارية في وقتٍ سابق إلى ترتيب الجامعات في تسلم الملف، على أن تبدأ بجامعتي جنوب الوادي وأسوان، وتنتهي بكلية الشرطة والجامعة الألمانية والبريطانية.

المتبقي من الجامعات في وظيفة معاون نيابة إدارية 2022

- الاثنين 20 مارس جامعات الإسكندرية، أزهر اسكندرية، فاروس.

- الثلاثاء 21 مارس جامعتي طنطا، أزهر تفهنا.

- الأربعاء 22 مارس أزهر طنطا، أزهر دمنهور.

- السبت 25 مارس جامعتي عين شمس وحلوان.

- الأحد 26 مارس جامعة القاهرة.

- الاثنين 27 مارس جامعتي بنها وأزهر بنها.

- الثلاثاء 28 مارس كلية الشرطة والجامعة الألمانية والجامعة البريطانية والجامعات الأخرى.