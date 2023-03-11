باحث عراقي: «السوداني» وجه بملاحقة عناصر خطرة بمدينة «ديالي» وتسليمهم للقضاء

قال مخلد حازم، الباحث العراقي في الشؤون السياسية والأمنية، إن هناك توجيهات من محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، بملاحقة جميع المطلوبين بمدينة ديالي العراقية وتسليمهم إلى القضاء، موضحًا أن هناك خططًا مُحكمة وضعت من قبل جهاز المخابرات، وجهاز الأمن الوطني العراقي، وبعض من قوات النخبة العراقية التي استطاعت التوغل في أماكن داعش الإرهابي، مثل محافظتي صلاح الدين وكركوك.

الانتشار في مختلف المناطق

وأضاف «حازم»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن جميع المطلوبين بمدينة ديالي عبارة عن مجموعة أشخاص نشطوا منذ سنوات كبيرة، يعملون في التهريب، ولهم سطو مسلح منظم في المدينة، موضحا أن القوات الأمنية العراقية بدأت الانتشار في مختلف المناطق في المحافظة بحثاً عن المطلوبين ممن نفذوا في الآونة الأخيرة سلسلة عمليات اغتيال ضد مواطنين وكفاءات علمية وطبية.

عمليات مدهمة

وتابع: «القوات الخاصة التي دخلت ديالى بأمر من رئيس الوزراء، قد شنت عمليات مداهمة وملاحقة لمطلوبين خطرين في بعقوبة وقضاء المقدادية شمال شرقي بعقوبة، مطاردين منذ سنوات، بينهم قيادات وزعماء مجاميع مرتبطون بجهات متنفذة دون الكشف عن هوياتهم حتى الآن».