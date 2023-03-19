قناة الحياة تواصل سلسلة حلقاتها حول إطلاق مبادرة «كتف في كتف»

واصل برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، سلسلة حلقاته حول إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرة «كتف في كتف».

«أحمد»: حبيت أشارك من نفسي

قال أحمد حسام، أحد أصغر متطوعي مبادرة «كتف في كتف» بجمعية رسالة بأسيوط، إن مهمته في بالمبادرة تتمثل بإغلاق الكراتين، متابعا: «متعبش خالص، وبشتغل اليوم كله، وحبيت أشارك من نفسي».

ولفتت حبيبة هشام، إحدى أصغر المتطوعات في المبادرة، أنها أصبحت متطوعة في الجمعية منذ العام الماضي، وتخصصت في غلق الكراتين وتعبئتها، متابعة: «بشتغل حاجات كتيرة وعلشان كدة مش بعرف الوقت، وعدد المتطوعين كتير».

«سلمى»: سعادتي بتكون أكبر

وأشارت سلمى هشام، إلى أنها انضمت لجمعية رسالة منذ عامين كمتطوعة، بعد تشجيع أخواتها ووالديها، حيث تحرص على المشاركة عند تنظيم قوافل للمساعدة، متابعة: «الناس بتحس بالفرحة لما بتشوفنا، وببقى سعادتي أكبر».

وقال أشرف حمدي، مسؤول جمعية رسالة بأسيوط، إن جمعية رسالة منذ 2014 بها عدد كبير من المتطوعين، داعيا الأهالي وأولياء الأمور بتشريف أولادهم لمساعدة الجمعية في شهر رمضان والمشاركة في مبادرة «كتف في كتف».