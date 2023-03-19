ندب المعمل الجنائي لفحص حريقين نشبا بسيارة ومخزن قطن في القليوبية 

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص حريقين شبا في سيارة على الطريق الزراعي أمام قرية كفر علوان بطوخ ومخزن قطن بقرية طحلة مركز بنها دون خسائر بشرية وتقدير الخسائر وسؤال سائق السيارة ومالك المخزن وطلب تحريات المباحث.

تفاصيل حريق سيارة علي الزراعي بطوخ

وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب بكراتين محملة علي سيارة بالطريق الزراعي أمام قرية كفر علوان مركز طوخ وجرى الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حريق داخل سيارة محملة بكراتين امام قرية كفر علوان بطوخ.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية وتبين نشوب الحريق بكراتين شيبسي كانت السيارة محملة بها، وتم الدفع بسيارتى إطفاء وتمت السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وملابساته وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال مالك السيارة.

تفاصيل حريق مخزن قطن ببنها

فيما شهدت قرية طحلة مركز بنها بمحافظة القليوبية حريقا شب بمخزن قطن وتم السيطرة الكاملة على الحريق دون ثمة إصابات بشرية.

تبين من التحريات أن الحريق شب بمخزن على مساحة 200 مترا وأن الحريق كان بأجولة قطن على مساحة 50 مترا فقط بالمخزن

دلت للتحريات إلى أن الحريق تمت السيطرة عليه بواسطة سيارتي إطفاء من وحدة الحماية المدنية بالقليوبية، دون خسائر بشرية، وأن الحريق التهم حوالي 200 كيلو من القطن الموجود بالمخزن.

وفور إطفاء الحريق أمرت جهات التحقيق بانتداب المعمل الجنائى لفحص أسباب حريق وملابساته وحصر الخسائر الناتجة عنه.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق بمخزن قطن على مساحة 50 مترا بقرية طحلة دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

جرى على الفور الدفع بسيارتي إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بانتداب الطب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال مالك المخزن وتقدير خسائره.