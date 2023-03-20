الرئيس الروسي: عملية السلام تعتمد فقط على الاستعداد لإجراء محادثة جادة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الأزمة الأوكرانية، التي أثارها الغرب وأشعلها، هي الألمع اليوم، مضيفا في مقال بصحيفة «الشعب» اليومية الصينية، إن مستقبل عملية السلام يعتمد فقط على الاستعداد لإجراء محادثة جادة، مع مراعاة الحقائق الجيوسياسية.

بوتين: الأزمة الأوكرانية ليست المظهر الوحيد لنوايا الغرب.. ويندد بسياسة الاحتواء

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن المطالب النهائية الموجهة إلى «موسكو» لا تتحدث إلا عن الانفصال عن مثل هذه الحقائق، وأوضح بوتين، أن الأزمة الأوكرانية، ليست المظهر الوحيد لنوايا الغرب بالحفاظ على الهيمنة على الساحة الدولية ونظام عالمي أحادي القطب، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف بوتين، أن بلاده منفتحة على التسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة الأوكرانية.وأشاد بوتين، باستعداد «بكين» للاضطلاع بدور بناء على صعيد التسوية في أوكرانيا، وندد الرئيس الروسي، في مقالة نشرت في صحيفة «الشعب» الصينية، بسياسة الولايات المتحدة الأمريكية لاحتواء بلاده والصين.

وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن «موسكو» و«بكين» تدعمان إقامة نظام عالمي عادل قائم على القانون الدولي وليس «المليار الذهبي»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بوتين: المشهد الجيوسياسي الخارجي يمر بتغيرات جذرية

وأضاف بوتين، أن لا حدود ولا مواضيع محظورة في العلاقات مع الصين، رافضا العقوبات أحادية الجانب الغير مشروعة، مؤكدا أنه يجب رفع هذه العقوبات.

وتابع بوتين، أن المشهد الجيوسياسي الخارجي يمر بتغيرات جذرية، وأشار الرئيس الروسي، إلى أن الغرب الجماعي يتشبث بشكل يائس بمعتقدات قديمة مما يعرض مصير دول وشعوب بأكملها للخطر، مضيفا أنه تم إعلان روسيا تهديدا مباشرا والصين منافسا استراتيجيا.

وأوضح بوتين، في المقال أن العلاقات بين البلدين متفوقة من حيث الجودة على التحالفات السياسية العسكرية للحرب الباردة، مشيرا إلى وصولها إلى أعلى مستوى في تاريخها بأكمله. وأعرب الرئيس الروسي، عن التطلع بآمال كبيرة إلى المحادثات القادمة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

الرئيس الصيني: العلاقات مع روسيا تقوم على مبادئ عدم الانحياز

وكان الرئيس الصيني، «شي جين بين»، قال إن «بكين» اتخذت دائما موقفا موضوعيا ومحايدا، مضيفا في مقال بصحيفة «روسيسكا جازيتا» الروسية،إن عدد الرؤى التي عبرت عنها بلاده يخدم كمبدأ أساسي للصين في التسوية الأوكرانية وعلى وجه الخصوص، يشير إلى الحاجة إلى الامتثال لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واحترام المخاوف الأمنية المعقولة لجميع الدول.

وأضاف «شي جين بينج»، أن العلاقات مع روسيا تقوم على مبادئ عدم الانحياز وليست ضد طرف ثالث.

بدوره، قال رئيس جمهورية التشيك بيتر بيفل، إن أوكرانيا لديها محاولة واحدة فقط لشن هجوم مضاد هذا العام، مشيرا إلى صعوبة العثور على أموال للهجوم التالي في حالة الفشل.