وصول المتهمين بقتل ولاء زايد صيدلي حلوان وسط حراسة مشددة لجلسة محاكمته

وصل المتهمون بقتل المجني عليه ولاء زايد المعروف إعلاميًا ب«صيدلي حلوان» وصل وسط حراسة أمنية مشددة منذ قليل، إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، لجلسة محاكمتهم في القضية التي يواجهون فيها تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد الضحية ما أسفر عن مقتله.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشارين حسن مصطفى السايس الخولي ومصطفى حسن أبو قورة.

خلافات بين المجني عليه وأسرة زوجته الأولى

واحتدمت الخلافات الزوجية بين المجني عليه ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، وزوجته الأولى بعد أن علمت بخبر زواجه من امرأة أخرى، وهو ما جن جنونها، فذهبت وأسرتها إلى شقة الضحية، وأجبروه أن يطلق زوجته الثانية.

استغاثة المجني عليه بأسرته

وفي هذه الأثناء، كان المجني عليه ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، قد أرسل على جروب خاص بالعائلة يستنجد بوالدته وشقيقته من براثن المتهمين قائلًا: «يا جماعة أنا عندي بلطجية بالبيت.. محتاج حد يلحقني أرجوكم.. حد يجي يقف معايا».