الكشف الطبي على 2057 مواطنا في قافلة طبية بالسويس

شهد حي الجناين بمحافظة السويس تنظيم قافلة علاجية وصرف الأدوية بالمجان على 2057 حالة، وتم تحويل عدد منهم لتكملة العلاج والفحوصات بمستشفيات السويس.

واختتمت فعاليات القافلة العلاجية التي استمرت على مدار يومين بقرية العمدة بحي الجناين، تحت رعاية اللوء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وإشراف إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة والسكان.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة السويس، أن القافلة التي تم تنظيمها في قرية العمدة أجرت توقيع الكشف وصرف العلاج مجانا لعدد 2057 مواطنا، مشيرا أن القافلة أجرت الكشف في تخصصات الباطنة والأطفال والنساء والجراحة والأنف وأذن وحنجرو وصدر وتنظيم أسرة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالسويس، أن القافلة أحالت 70 مواطنا لاستكمال الفحوصات الطبية والعلاج بمستشفيات السويس، بالإضافة إلى قيام القافلة بعمل 191 إجراء طبيا متنوعا بين التحاليل المعملية والأشعة، بالإضافة إلى فحص 71 مواطنا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة.

تنظيم ندوات للتوعية الصحية

وأضاف «الحفناوي» أن القافلة أجرت تنظيم ندوات للتوعية الصحية شارك بها 88 مواطنا وجرى استطلاع رأي 100 من المترددين بهدف تحسين الخدمة الطبية المقدمة، مؤكدا على أن القوافل العلاجية تستهدف تقديم خدماتها المجانية لأبناء القطاع الريفي والمناطق النائية.