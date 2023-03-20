ضبط 269 قضية مخدرات وتنفيذ 53 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

وجّهت جهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 269 قضية مواد مخدرة بإجمالي 296 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 129,480 كيلوجرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 32,800 كيلوجرام، وكمية من مخدرالهيروين وزنت 15,329 كيلوجرام، وكمية من مخدرالهيدرو وزنت 13,500 كيلوجرام، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 8,640 كيلوجرام، وكمية من مخدرالشابو وزنت 2,045 كيلوجرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 869 جرانأ، وكمية من مخدر أفيون وزنت 610 جرامات، وكمية من مخدر البودر وزنت 295 جراما، و4230 قرصا مخدرا.

وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، جرى ضبط 55 قطعة سلاح ناري بحوزة 37 متهما، فضلا عن تنفيذ 53191 حكما قضائيا متنوعا، وضبط تشكيلين عصابيين متهمين بارتكاب 10 حوادث، فضلا عن ضبط 20 متهما هاربا، و10 متهمين بأعمال البلطجة، وضبط 201 دراجة نارية مخالفة، وضبط 16416 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 48 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 6 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.