مجلس الدولة يؤيد مجازاة موظف استخدم سلاحا للاعتداء على المواطنين

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمًا بمجازة رئيس قطاع المشرف على الإدارة العامة للضرائب العقارية بقطاع القليوبية في الجهاز المركزي للمحاسبات، بعقوبة اللوم، لأنه في غضون 19 فبراير 2019 اشترك مع آخرين في الاعتداء على بعض المواطنين محدثين إصابات بهم.

حكم محكمة شبين الكوم

قالت المحكمة إنه طبقاً للثابت من أوراق الدعوى أنه صدر حكم محكمة جنايات شبين الكوم بجلسة 4/2/2021 في قضية النيابة العامة رقم (4374) لسنة 2019 مركز الباجور والمقيدة برقم (780) لسنة 2019 كلي، المتهم وآخرون بالحبس لمدة سنة واحدة وأمرت بإيقاف الحبس لمدة 3 سنوات وألزمتهم المصاريف.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من ثبوت ما نُسب إلى المحالين المذكورين من أنهم أحدثوا عمدا بالمجني عليهما وإصابتهما بأن تعدي المتهم الأول عليهما بإطلاق عيار ناري من سلاح ناري (مسدس) بقصد إصابة 3 أشخاص.

ثبوت الجريمة في حق المتهم

وإذ ثبت في حق المحال تلك المخالفة المنسوبة إليه في الدعوى الماثلة بحكم جنائي نهائي، بما ينعكس على سمعته وكرامته، إذ مثَّلَت خروجا على ما يتعين توافره في الإنسان من النأي بنفسه عن مواطن الزلل والشبهات ومخالفة القانون، الأمر الذي يتعين معه مجازاته عنها تأديبيا.