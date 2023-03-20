محافظ القاهرة يستقبل فريق العاصمة المشارك في بطولة طوكيو لكرة القدم

استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فريق القاهرة من مواليد 2009 المسافر للمشاركة في بطولة طوكيو الدولية لكرة القدم.

وأعرب محافظ القاهرة، خلال اللقاء، عن تمنياته للفريق بالفوز بالبطولة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تضع الاهتمام بالرياضة ضمن أهم أولوياتها، وتقدم الدعم الكامل للشباب في جميع الرياضات.

قيادات المحافظة في استقبال الفريق

وشهد اللقاء، سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة، وماهر همام رئيس اللجنة الفنية للمنتخب، ومحمد الشربيني المدير التنفيذي لفرع القاهرة لكرة القدم، ومحمد حشيش نائب المدير التنفيذي لفرع القاهرة لكرة القدم، وأيمن حسان المدير الإداري للمنتخب وعدد من قيادات المحافظة.

الفريق المشارك في البطولة

ويتكون الفريق المشارك في البطولة من 16 لاعبا جرى اختيارهم من أكثر من 250 لاعبا من جميع أندية القاهرة بعد مرورهم بكل الاختبارات اللازمة، إلى جانب أحمد عبد الظاهر مدير فني، ومحمود خلف مدرب، وحازم فرج مدرب حراس مرمى، وأحمد طلعت طبيب المنتخب، وأحمد السيد كمال إداري.

وبطولة هذا العام هي النسخة العاشرة من بطولة طوكيو الدولية لكرة القدم، وسبق أن فاز منتخب القاهرة بالمركز الأول في البطولة التي أقيمت عام 2015.