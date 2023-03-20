توقيع عقود إدارة وتشغيل 3 فنادق جديدة بالساحل الشمالي والقاهرة الجديدة

قالت وزارة السياحة والآثار، إنه نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، شهد، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مراسم توقيع عقود إدارة وتشغيل 3 منشآت فندقية جديدة بالساحل الشمالي والقاهرة الجديدة، وذلك بين مجموعة شركات أرابيلا للتطوير العقاري والتنمية السياحية وبالتعاون والشراكة مع شركةIHG العالمية لإدارة الفنادق.

التوقيع علي عقود الإدارة

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أن المهندس محمد أمين الدخميسي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أرابيلا للتطوير العقاري والتنمية السياحية، وهيثم مطر المدير التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات IHG في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب غرب آسيا قد قاما بالتوقيع علي عقود الإدارة.

إضافة قوية للطاقة الفندقية الموجودة في مصر

ومن جهته، أكد أحمد عيسي وزير السياحة والآثار أن توقيع العقود سيكون بداية نجاح لهذه المنشآت الفندقية المهمة، والتي ستكون إضافة قوية للطاقة الفندقية الموجودة في مصر، لافتا إلى حرص الوزارة على تشجيع فرص الاستثمار الفندقي وزيادة طاقة الغرف الفندقية بها لتلبية أهداف الوزارة بشأن تنمية حركة السياحة الوافدة وزيادة الطلب للوصول إلى المستهدفات الطموحة التي وضعتها الحكومة للسائحين الوافدين من الأسواق العالمية المختلفة.

تحقيق نمو سريع في صناعة السياحة

وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تهدف إلى تحقيق نمو سريع في صناعة السياحة يتراوح ما بين 25% إلى 30% سنويا، لافتا إلى أنه من أبرز محاورها تحسين مناخ الاستثمار السياحي بها وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة المقبلة، وإتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر، وكذلك العمل على تطوير تجربة السائحين في مصر من خلال تطوير جودة الخدمات المقدمة إليهم بها.

وأكد وزير السياحة على الدور المهم الذي يقوم به القطاع الخاص سواء المصري أو العالمي لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وأشار إلى دور وزارة السياحة والآثار كمُنظم ورقيب لصناعة السياحة في مصر وخاصة في ظل أهمية هذه الصناعة بالنسبة للاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل، حيث تنظم وتراقب الوزارة عمل حوالي 8000 منشأة مختلفة تعمل بالقطاع السياحي في مصر.

تحقيق مستويات جديدة من الرفاهية لإرضاء المسافرين والسائحين

ولفت إلى أنه من المقرر أن تساهم هذه الفنادق الجديدة في إضافة أكثر من 500 غرفة فندقية للطاقة الفندقية في مصر، وذلك في إطار توسيع والاستجابة للطلب المتزايد على المنتجعات الفاخرة وعروض الضيافة المتميزة في مصر وتحقيق مستويات جديدة من الرفاهية لإرضاء المسافرين والسائحين حول العالم، ولا سيما في ظل النمو الملحوظ الذي يشهده قطاع الفنادق في مصر.

ومن المقرر أن يجرى افتتاح هذه المشاريع الفندقية الجديدة التي قيد الإنشاء حالياً في مناطق مهمة، وهي القاهرة الجديدة والقاهرة والساحل الشمالي خلال الفترة من 2023 وحتى 2026.