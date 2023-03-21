«مصطفى» يفوز في مسابقة عالمية بابتكار جهاز لتوليد الطاقة الكهرومغناطيسية

قال المهندس مصطفى قرني، عضو المجلس الاستشاري لتطبيقات الفضاء بالأمم المتحدة، الفائز في مسابقة عالمية بابتكار جهاز لتوليد الطاقة الكهرومغناطيسية، إنه لاحظ أن الطاقات المتجددة غير متواجدة بصفة مستمرة، فطاقة الشمس غير موجودة بالمساء، وطاقة الرياح ليست بالقوة ذاتها على مدار اليوم، لذا بدأ بالتفكير في جمع أنواع مختلفة من الطاقة، ودمجها مع بعضها البعض، لكي نحتفظ بمميزات كل نوع وينتج عن هذه المزايا تلافي عيوب النوع الآخر وهكذا، وهو ما ينتج عنه استمرارية بإنتاج الطاقة وكميات أكبر من الطاقة.

خلايا شمسية متحركة مع قوة المغنطيسات

وأضاف «قرني»، في حوار على تطبيق «زووم»، مع الإعلاميين أمل صالح وباسم طبانة ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه استخدام الخلايا الشمسية كخلية متحركة غير ثابتة، كما استخدم قوة المغناطيسات لكي يجرى استخدام قوة الماتور بالحركة، لكي يكون طائرا بالهواء وفي حالة طفو، وهو ما يجعله لا يتعرض للاحتكاك وبالتالي لا يفقد طاقة.

مزايا إستخدام قوة المغنطيسات

وأوضح عضو المجلس الاستشاري لتطبيقات الفضاء بالأمم المتحدة، أن قوة المغناطيسات هي قوة طبيعية ويمكن التحكم في زيادتها، من خلالها تلافي ضعف وعيوب الطاقة الشمسية، كما أن الطفة تجعل أقل نسبة من الضوء تعطي له حركة مستمرة، إذ يجرى استخدام هذه الحركة لتوليد الكهرباء.