كيف يشارك القطاع الخاص في مشروعات مترو الأنفاق والجر الكهربائي؟

حددت وزارة النقل، تفاصيل المشروعات التي تمّ تنفيذها والتعاقد على إدارتها وتشغيلها مع القطاع الخاص سواء الوطني أو الدولي، في مترو الأنفاق والجر الكهربائي، لافتة إلى وجود توجيهات من القيادة السياسية بتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص المصري والعربي والدولي في كل مشروعات الوزارة.

المشروعات التي تمّ تنفيذها في مترو الأنفاق

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، المشروعات التي تم تنفيذها والتعاقد على إدارتها وتشغيلها في مترو الأنفاق والجر الكهربائي، وفق ما جاء في تقرير صادر عن وزارة النقل وهي الآتي:

- التعاقد مع شركة «RATP Dev» الفرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو لمدة 15 سنة.

- التعاقد مع شركة «RATP Dev» الفرنسية لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف «LRT» لمدة 20 سنة.

- التعاقد مع الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية لتصنيع 320 عربة مترو «40 قطار» بالتعاون مع شركة «هيونداي روتم الكورية» في مجال توطين صناعة الجر الكهربائي.

المشروعات الجاري تنفيذها في مترو الأنفاق

وترصد «الوطن» المشروعات الجاري تنفيذها وتم التعاقد على إدارتها وتشغيلها وتشمل الآتي:

- التعاقد مع شركة «ألستوم» الفرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة خطي مونوريل شرق وغرب النيل لمدة 30 سنة.

- التعاقد مع شركة «DB» الألمانية لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة لمدة 15 سنة على أن تجدد لمدة 15 سنة أخرى مع التوصية بتواجد الشركة خلال فترة الإنشاء «ما قبل التشغيل» لاختيار وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية التي ستعمل في إدارة وتشغيل الشبكة.

المشروعات المخطط تنفيذها

وترصد «الوطن» في السطور التالية المشروعات المخطط تنفيذها وطرحها للإدارة والتشغيل

- إنشاء شركة لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الرابع لمترو الأنفاق «6 أكتوبر حدائق الأشجار - القاهرة الجديدة الرحاب».

- إنشاء شركة لإدارة وتشغيل وصيانة الخط السادس لمترو الأنفاق «الخصوص - المعادي الجديدة».

- إنشاء شركة لإدارة وتشغيل مترو الإسكندرية «أبو قير - محطة مصر».

- إنشاء شركة لإدارة وتشغيل ترام الرمل.

- إنشاء والتعاقد على إدارة وتشغيل الخط الرابع القطار الكهربائي السريع «ميناء غرب بورسعيد – ميناء أبو قير بالإسكندرية».

- محطات القطار الكهربائي الخفيف LRT والقطار الكهربائي السريع والمونوريل.