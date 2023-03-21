طقس أول أيام الربيع.. سقوط أمطار خفيفة ونشاط الرياح والعظمى تصل لـ23 درجة

يشهد طقس أول أيام الربيع ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، ليكون الطقس مائلًا للدفء على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، ومحافظات شمال الصعيد، ومائلًا للحرارة على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة على جميع المحافظات.

ووفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة طقس أول أيام الربيع، فإنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، كما تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس أول أيام الربيع

ويحل اليوم الثلاثاء 21 مارس أول أيام الربيع 2023 رسميًا، إذ يشهد الطقس ظاهرة جوية مؤثرة، وهي كثافة الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء، ومحافظات شمال الصعيد، والتي تكون كثيفة أحيانًا في مدن القناة، وأقصى السواحل الغربية.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وحول حالة الطقس اليوم، بالتزامن مع انطلاق أول أيام الربيع، فإنّ هيئة الأرصاد الجوية أعلنت ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء بصورة تدريجية بقيم تتراوح من 3 إلى 5 درجات مئوية.

ومن المتوقع أن يشهد طقس أول أيام الربيع سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم في مصر

وفيما يخص حالة الطقس اليوم في مصر، بجميع المحافظات فإنّها جاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى: تسجل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15 فيما تزداد كثافة الشبورة صباحًا، وتعتدل حركة الرياح، ويسود طقس غائم جزئيًا على مدار اليوم.

محافظات الوجه البحري ومدن القناة: تسجل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15، وتزداد كثافة الشبورة صباحًا والتي قد تكون كثيفة أحيانًا على مدن القناة، فيما تعتدل حركة الرياح، ويسود طقس غائم جزئيًا على كافة الأنحاء

السواحل الشمالية الغربية: تسجل درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13، وتظهر الشبورة صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا غربًا، فيما تكون حركة الرياح معتدلة، ويسود طقس غائم جزئيًا.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: تسجل درجة الحرارة درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13، وتظهر شبورة صباحًا، فيما تتساقط أمطار خفيفة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 20% تقريبًا، ويزداد نشاط حركة الرياح لتبلغ سرعتها نحو 30 كم في الساعة، ويسود طقس غائم جزئيًا.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: تسجل درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 17، ويزداد نشاط حركة الرياح لتبلغ سرعتها 32 كم في الساعة، ويسود طقس غائم جزئيًا.

شمال الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10، وتظهر الشبورة المائية، وسط اعتدال حركة الرياح، بينما يصبح الطقس غائم جزئيًا.

جنوب الصعيد العظمى: تسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14، فيما تكون حركة الرياح معتدلة وتبلغ سرعتها 22 كم/س، بينما يسود طقس مشمس طوال اليوم.