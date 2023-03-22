استشاري تغذية: التوقف عن تناول الخبز لمدة شهر يؤدي لخسارة الوزن

قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري السمنة والتغذية، إنه في حال التوقف عن تناول العيش لمدة شهر على الأقل سوف يتم خسارة الوزن بشكل كبير، حيث إن نسبة الكربوهيدرات تكون قليلة جدا وبالتالى سوف تقل نسبة الماء في الجسم ومن ثم ملاحظة خسارة الوزن، لافتا إلى أن التوقف عن تناول العيش لفترة طويلة بشكل مفاجئ سينعكس ذلك على الجسم والشعور بالتعب والإرهاق.

ماذا يحدث إذا توقفت عن تناول العيش لمدة فترة؟

وأوضح استشاري السمنة والتغذية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الكربوهيدرات هي مصدر الطاقة للجسم، وتقليل نسب الكربوهيدرات التي تدخل الجسم يؤدي إلى نقص الطاقة، مشيرا إلى أن التوقف عن تناول العيش يعمل على الشعور بالإمساك ومواجهة صعوبة في الدخول إلى الحمام.

اضطراب المزاج

ونصح الدكتور بهاء ناجي، متبعي الأنظمة الغذائية المختلفة إلى تحقيق التوازن فى الأطعمة التى يتم تناولها حتى لا يتأثر الجسم، مشيرا إلى إمكانية تقليل تناول العيش بطريقة صحية، مؤكدا أن التوقف عن تناول العيش لفترة طويلة قد يؤثر على اضطراب المزاج.

ونصح استشاري السمنة والتغذية، المواطنين بضرورة ممارسة الرياضة بشكل يومي لمدة لا تقل عن نصف ساعة، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من قرب شهر رمضان واتباع نظام غذائي لكسب وزن صحي ومثالي خلال الشهر والبعد عن الحلويات بعد الفطار واتخاذ الحذر لأنه ضروري.