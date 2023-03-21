تفاصيل تمويل البنك الأهلي لمشروعات القطاع الخدمي.. فترة سداد 5 سنوات

يوفر البنك الأهلي المصري برامج التمويل مختلفة لعدد من القطاعات من بينهم القطاع الخدمي مثل مشروعات المطاعم والكافيهات والأجهزة الطبية وعربات الطعام ومراكز اللياقة البدنية وغيره، وهو ما نرصده في السطور التالية.

وبحسب جدول برامج التمويل من البنك الأهلي المصري لشهر مارس 2023، على القطاع الخدمي، يكون الحد الأقصى للتمويل 2 مليون جنيه في حال عدم توافر قوائم مالية، و3 ملايين جنيه في حال توافر قوائد مالية.

برامج تمويل القطاع الخدمي في البنك الأهلي المصري

ويتيح البنك الأهلي المصري فترة السماح والسداد عن طريق أقساط متساوية بحد أقصى 5 سنوات، وبالنسبة لسعر العائد، في مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة يكون سعر عائد 5% فقط، وجهاز تنمية المشروعات حسب آخر تسعير، أما في حال الإقراض من البنك يتم تطبيق سعر عائد سنوي متناقض.

تمويل مشروعات القطاع الخدمي

ويطلب البنك الأهلي المصري من العميل للحصول على تمويل مشروعات القطاع الخدمي، صورة من بطاقة الرقم القومي والسجل التجاري والبطاقة الضريبية.