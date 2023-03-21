منتجون: «المتحدة» ضبطت سوق الدراما وأنهت أزمة قلة التمويل

تحدث عدد من المنتجين لـ«الوطن» عن التغير الملحوظ الذى أحدثته «المتحدة» فى صناعة الدراما التليفزيونية، والذى انعكس بالإيجاب على مستوى الأعمال المقدمة.

وقال المنتج جمال العدل إن التعاون المشترك بين «المتحدة» وشركة «العدل جروب» جاء منذ بداية تأسيس «المتحدة» واستعانتهم بشركات إنتاج مصرية، مضيفاً: «ظهور الشركة المتحدة كان منضبطاً وفى توقيته، لا سيما مع وجود حالة من الارتباك الشديد فى سوق الدراما آنذاك، فضلاً عن وجود خلل شديد فى المنظومة وقتها، إلا أن الشركة المتحدة استطاعت ضبط آليات السوق إلى حد كبير بعد عام واحد فقط، ومنذ ذلك التوقيت بدأت حالة الارتباك تتلاشى بمرور الوقت».

وتابع العدل: «المتحدة» استطاعت توفير فرص عمل للكثير من الممثلين الجدد والقدامى، لأن متوسط المشاركين فى أى مسلسل منذ بداية التحضير له يكون من 500 إلى 1000 شخص، وهنا أتكلم عن المسلسلات التى تنتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة أو الثلاثين، فوجدنا ممثلين قدامى يعودون للشاشات من جديد بعد فترات غياب، كما وضعنا اتفاقاً مع الشركة المتحدة يقضى باكتشاف مواهب جديدة وتشجيعها بإعطائها فرص المشاركة فى المسلسلات.

ودلل جمال العدل على حديثه قائلاً: «نقدم مسلسل «1000 حمد الله ع السلامة» للفنانة الكبيرة يسرا هذا العام، ومن خلاله نقدم وجوهاً لأول مرة سواء على مستوى التمثيل أو الكتابة، وأتمنى أن يكون الموسم الرمضانى هذا العام هو الأفضل، كى تستمر الدراما المصرية فى الريادة».

أما المنتج ريمون مقار، فتحدث عن تفاصيل تعاونه مع «المتحدة»، قائلاً: «قدمت مع الشركة المتحدة العديد من المسلسلات الناجحة ومنها «ملف سرى» و«نقل عام» وغيرهما، وأرى أن «المتحدة» تهتم حالياً بالمحتوى المقدم على الشاشة الصغيرة، فنجد عودة للمسلسلات التاريخية والدينية التى اختفت منذ فترة، ولو استرجعنا وضع الدراما قبل ظهور الشركة المتحدة، فكنا نرى تشابهاً كبيراً فيما يقدم من أعمال درامية، فمثلاً كل المسلسلات التى تقدم فى موسم واحد كانت كلها إما كوميدية أو تراجيدية، لكن «المتحدة» غيرت هذا الوضع تماماً».

وأضاف «مقار»: «أصبحنا نرى تنوعاً فى الأعمال الدرامية بفضل «المتحدة»، التى باتت تخاطب جميع الشرائح والأعمار، وذلك بتقديمها وجبة درامية دسمة تتسم بالتنوع، فأصبح الوضع فى السوق به دراية ودراسة، وليس الموضوع بالكيلو مثلما كان يحدث فى السابق كما أشرت سلفاً».

وتابع «مقار»: «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منظومة متكاملة فى كل شىء، فإذا تحدثنا عن الالتزامات المادية سنجدها منضبطة، ففى السابق كانت هناك مشكلات فى التمويل، ولكن لم يعد هذا الوضع قائماً مع وجود «المتحدة»، كما أنها لا تتدخل إطلاقاً فى عمل المنتجين، وإدارتها تعى جيداً الفارق بين التدخلات المباشرة والمتابعة لسير العمل».

واستطرد «مقار»: «المتحدة» انتقت شركات إنتاج كبرى للتعاون معها، لأنها تريد خبرات هذه الشركات لتقديم أعمال مختلفة، وهنا لا بد من استعادة الوضع قبل ظهور «المتحدة»، فكنا نرى شركة واحدة فقط تقدم كل شىء، أما الوضع الآن فأصبح أكثر دقة ودراسة وتنوعاً.