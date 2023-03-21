طقس أول أيام رمضان 2023.. سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على تلك المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الفترة من الأربعاء 22 مارس إلى السبت 25 مارس 2023، والتي يدخل ضمنها طقس أول أيام رمضان الذي يوافق الخميس 23 مارس 2023.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس أول أيام رمضان، يكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون مائلا للدفء على السواحل الشمالية باردا ليلاً على أغلب الأنحاء.

طقس أول أيام رمضان الخميس 23 مارس 2023

أما طقس الخميس الموافق 23 مارس 2023 أول أيام رمضان، يشهد سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والغربية والوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في طقس أول أيام رمضان

أما عن درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس أول أيام شهر رمضان المعظم، فقد جاءت كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 13.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 16.

الأرصاد تحذر من طقس الجمعة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها الصادر اليوم من طقس يوم الجمعة، مؤكدة أنه اعتبارا من يوم الجمعة المقبلة تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد وسيناء، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا فضلاً عن نشاط الرياح على بعض المناطق.