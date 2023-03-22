300 مائدة رحمن في القاهرة ضمن الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، انتهاء مديرية الأوقاف من استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المعظم، مشيرا إلى أن المديرية ستوزع 100 ألف كرتونة مواد غذائية على الفئات الأولى بالرعاية، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى إقامة أكثر من 300 مائدة رحمن بالمساجد التي بها جمعيات خيرية ولجان زكاة لتقديم وجبات ساخنة للصائمين، كما سيجرى توزيع 4 أطنان لحوم أول أيام شهر رمضان على أسر تكافل وكرامة، في إطار الدور التوعوي التكافلي لمديرية أوقاف القاهرة.

نشر الدعوة خلال شهر رمضان

وأكد الشيخ خالد صلاح، مدير مديرية الأوقاف بالقاهرة، أن المديرية وضعت خطة غير مسبوقة في نشر الدعوة خلال شهر رمضان، من خلال إقامة العديد من الأنشطة الدعوية والإجتماعية، كما ستنقل شعائر صلاة التراويح لأول مرة من مسجد الحسين على مدار الشهر الكريم، من خلال قناتي الحياة والناس.

وأشار مدير المديرية، إلى أنه جرى إعداد 500 مسجد للاعتكاف، وفق الضوابط التي حددتها وزارة الأوقاف، و287 مسجدًا للأنشطة التثقيفية للطفل .

2800 ملتقى فكري على مدار رمضان

وأضاف «صلاح» أنه سيجرى إعداد أكثر من 2800 ملتقى فكري موزعة على جميع إدارات القاهرة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى الملتقى الفكري للرئيس بمسجد الحسين، والذي سيحاضر فيه 58 عالما، من بينهم أئمة الأوقاف ووعاظ الأزهر وكبار أساتذة جامعة الأزهر الشريف، فضلا عن القراء والمبتهلين ومقدمي ملتقى الفكر من الإعلاميين، ليكون هناك تنوعا في الطرح الثقافي والإيماني، إلى جانب الملتقى الفكرى بمسجد الفتح في رمسيس، ويحاضر فيه 56 عالما.

وأشار مدير مديرية الأوقاف، إلى أنه سيجرى تنظيم 30 مجلس إفتاء للرجال والسيدات، و271 مقرأة للائمة، ومقارئ للجمهور، ومقرأة «نموذجية، للسيدات»، و8 مجالس إقراء للرجال والسيدات، وبصفة خاصة مجلس الحديث، و6 مكاتب تحفيظ قرآن كريم و4 مكاتب تحفيظ عن بعد، و103 دروس منهجية للائمة، و36 درسا منهجيا للواعظات.