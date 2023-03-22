مواعيد قطارات الوجه القبلي في رمضان 2023.. تشغيل خدمة جديدة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل خدمات جديدة وامتداد بعض القطارات، ضمن مواعيد قطارات الوجه القبلي في رمضان 2023، وذلك لخدمة جمهور الركاب، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل لطاقة التشغيل المتاحة بعد تجهيزها ابتداءً من يوم غدًا الخميس 23 مارس الجاري، والموافق أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، مواعيد قطارات الوجه القبلي في رمضان 2023، إذ يبدأ امتداد مسير قطار 3008 ثالثة مكيفة الإسكندرية/ القاهرة لمحطة أسوان، على أن يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 5:45 ويصل محطة أسوان في تمام الساعة 22:35 طبقًا للجدول المعلن عنه.

مواعيد قطارات الوجه القبلي في رمضان 2023

كما أعلنت الهيئة تشغيل قطار رقم 3025 درجة ثالثة مكيفة خدمة جديدة أسوان/ القاهرة، ضمن مواعيد قطارات الوجه القبلي في رمضان 2023، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 4:10 يصل محطة القاهرة في تمام الساعة 16:40 طبقًا للجدول المعلن عنه.

جدول مواعيد قطارات الوجه القبلي

ووفقًا لجدول مواعيد قطارات الوجه القبلي، فيما يخص قطار ركاب إدفو/ الأقصر رقم 751، فإنّ القطار سيقوم من إدفو في تمام الساعة 5:00 ويصل الأقصر في تمام الساعة 7:35، ويمر بمحطات أرمنت، ونجع الجسور، والطود، والوجدة، والبغدادي، والرضوانية.

جدول مواعيد قطارات الصعيد اليوم الروسي

وبحسب جدول مواعيد قطارات الوجه القبلي الروسي، فإنّ موعد القطار الروسي أسوان/ القاهرة رقم 822، فإنّه يقوم من أسوان في تمام الساعة 12:10 ويصل القاهرة في تمام الساعة 17:10، حيث من المقرر أن يمر بالواسطى، والعياط، والبدرشين، والحوامدية، والجيزة، والقاهرة.

جدول مواعيد قطارات الوجه القبلي

وفيما يخص مواعيد قطار القاهرة/ أسوان المكيف 2008 في شهر رمضان، فإنّه يقوم من الإسكندرية 5:45 ويصل القاهرة 8:30، ثم يقوم من أسوان 22:25، ويمر بمحطات سيدي جابر، ودمنهور، وطما، وبنها، والقهارة، والجيزة، والواسطى، وبني سويف، ومغاغة، والمنيا، وملوي، وديروط، وأسيوط، وأبو تيج، وطهطا، وسوهاج، وجرجا، والبلينا، ونجع حمادي، وقنا، وقوص، والأقصر، وأرمنت، وإسنا، والسباعية، وإدفو، وسلوا، وكلابشة، وكوم أمبو، ودراو.

مواعيد قطارات الوجه القبلي الروسي

وبحسب جدول مواعيد قطارات الصعيد اليوم الروسي القاهرة/ أسوان، فإنّه يقوم من القاهرة في تمام الساعة 9:00 ويصل أسوان في تمام الساعة 2:05، ويمر بمحطات الجيزة، والحوامدية، والبدرشين، والمزغونة، والعياط، والواسطى، وناصر، وبني سويف، وببا، والفشن، ومغاغة، وأبا الوققف، وبني مزار، ومطاي، وسمالوط، وباريس، والمنيا، وأبوقرقاص، والروضة، وملوي، وديرمواس، وديروط، والقومية، ومنفلوط، ومنقباد، وأسيوط، وأبو تيج، وصدفا، وطما، وطهطا، والمراغة، وسوهاج، والمنشاة، والعسيرات، وجرجا، ورابيس، والبلينا، وأبو شوشة، وأبو تشت، وفرشوط، ونجع حمادي، ودشنا، وقنا، وقفط، وقوص، والأقصر، وأرمنت، وإسنا، والشراونة، والسباعية، والمحاميد، والرئيسية، والرمادي، وسلوا، والكلابشة، وكوم أمبو، ودراو، وبلانة، وأسوان.

مواعيد القطارات اليوم

وفيما يخص جدول مواعيد قطارات الوجه القبلي لقطار ركاب أسيوط/ سوهاج، فإنّه يقوم من أسيوط في تمام الساعة 14:05 ويصل سوهاج 16:50 ويمر بمحطات شطب، والمطبعة، وباقور، وأبو تيج، والنخيلة، وصدفا، وأولاد إلياس، وطما، ومشطا، وشطورة، وبنجا، وطهطا الصوامعة، والشهيد السايح، والمراغة شندويل، البلد، وج شندويل، والحمادية، وسوهاج.

مواعيد قطارات الوجه القبلي غدًا

وجاء مواعيد قطارات الوجه القبلي غدًا، فيما يخص القطار الروسي أسوان/ القاهرة، فإنّه يقوم من أسوان 00:10، ويصل القاهرة 17:10.