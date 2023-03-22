رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

السيسي: طورنا مراكز الإصلاح والتأهيل لتغيير الصورة الذهنية عن السجون

كتب:

محمد عزالدين
04:47 م | الأربعاء 22 مارس 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن فكرة تطوير المناطق الخطرة، قائلا: «لما جينا في المناطق الخطرة، كان عندي مسارين، وهي إني أحاول أحسن حالتهم، أو أعمل لهم مكان جديد خالص، أنا اخترت التاني الأغلى الأكثر تكلفة، لكن قد يكون أكثر جدارة».

وأضاف السيسي خلال تفقده مقر أكاديمة الشرطة، وعرضته قناة «إكسترا نيوز»، «أنا عاوز أغير وأعمل شخصية مختلفة، وإصلاح حقيقي للإنسان».

ولفت إلى أنه جرى تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، وجرى تغيير اسمه بدلا من السجن، حتى تتغير الصورة الذهنية الموجودة في المجتمع عنها.

وأوضح أنه جرى وضع برامج أخرى مختلفة، بداية من مبيت الناس وأكلها وتعامل الناس معها، كما جرى تحييد العامل البشري، متابعا: «عاوزة تنجحي حاولي تقللي احتكاك البشر مع الفكرة علشان تنجح».

اقرأ المزيد:

الرئيس السيسي: الدولة عملت على تطوير وإنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل

الرئيس السيسي لطلاب الشرطة: حماية الوطن أشرف مهمة لأي إنسان

الرئيس السيسي لطلاب الشرطة: «متسيبش حاجة تعدي عليك غير لما تفهمها»

وكيل «دفاع الشيوخ» يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان الكريم

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والأمتين العربية والإسلامية بحلول رمضان

محافظ بورسعيد يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المبارك
بقلم محمد عزالدين