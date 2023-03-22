السيسي: طورنا مراكز الإصلاح والتأهيل لتغيير الصورة الذهنية عن السجون

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن فكرة تطوير المناطق الخطرة، قائلا: «لما جينا في المناطق الخطرة، كان عندي مسارين، وهي إني أحاول أحسن حالتهم، أو أعمل لهم مكان جديد خالص، أنا اخترت التاني الأغلى الأكثر تكلفة، لكن قد يكون أكثر جدارة».

وأضاف السيسي خلال تفقده مقر أكاديمة الشرطة، وعرضته قناة «إكسترا نيوز»، «أنا عاوز أغير وأعمل شخصية مختلفة، وإصلاح حقيقي للإنسان».

ولفت إلى أنه جرى تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، وجرى تغيير اسمه بدلا من السجن، حتى تتغير الصورة الذهنية الموجودة في المجتمع عنها.

وأوضح أنه جرى وضع برامج أخرى مختلفة، بداية من مبيت الناس وأكلها وتعامل الناس معها، كما جرى تحييد العامل البشري، متابعا: «عاوزة تنجحي حاولي تقللي احتكاك البشر مع الفكرة علشان تنجح».