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قصة مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في رمضان 2023

كتب:

ياسمين محمود
04:45 م | الأربعاء 22 مارس 2023
قصة مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في رمضان 2023

قصة مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في رمضان 2023

ساعات قليلة وينطلق السباق الرمضاني، بعدد كبير من الأعمال الدرامية المتنوعة، من أبرزها قصة مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في رمضان 2023، بعد نجاح الثنائي في مسلسل «اللي ملوش كبير»، ونستعرض خلال السطور التالية قصة المسلسل وأبطاله وقنوات عرضه.

قصة مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في رمضان 2023

يتطلع عدد كبير من جمهور لمعرفة قصة مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في رمضان 2023، حيث تؤدي شخصية فتاة شعبية تدعى «مهرة أبو الليل» يتوفى والدها تاركا لها أشقاءها الصغار، وتضطر للعمل في مصنع ملابس، وتقابل «جابر أبو شديد» الذي يجسده أحمد العوضي، وتنشأ بينهما قصة حب قوية، لكن يواجهان العديد من الأزمات والمشاكل منها مضايقات من رجل أعمال يجسده الفنان ماجد المصري.

مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في رمضان 2023، يعرض حصريا عبر شبكة قنوات ON والإعادة على قناة ON DRAMA، كما تعرض حلقات المسلسل عبر منصة WATCH IT الرقمية، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.

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