احتفالية استقبال الطلبة الجدد بأكاديمية الشرطة.. «فيديو»
كتب:
محمد عزالدين
06:01 م | الأربعاء 22 مارس 2023
أكاديمية الشرطة
عرضت وزارة الداخلية، عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب» فيديو «استقبال الطلبة الجدد بأكاديمية الشرطة، وجانب من التدريب الراقي الذي يحظى به رجال الشرطة».
مواجهة التحديات الأمنية
وجاء في الفيديو: «أكاديمية الشرطة تتفرد بين مثيلاتها في إعداد الكوادر الأمنية محليا ودوليا لإخراج ضابط شرطة عصري قادر على مواجهة التحديات الأمنية، ومتسلح بما كسبه من احترافية خلال فترة دراسته».
وتابع الفيديو: «الأكاديمية تحرص على انتقاء أفضل عناصر من بين المتقدمين للالتحاق بها من خيرة شباب الوطن، بكل حيادية وموضوعية».
وواصل الفيديو: «نظمت الأكاديمية احتفالية للمقبولين للالتحاق بها في العام الدراسي الحالي 2022 -2023 من طلبة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها، وخريجي كليات الحقوق ذكور وإناث، وخريجات التربية الرياضية والتخصصات الجامعية المختلفة، وسط فرحة كبيرة من أهالي المقبولين».
واستكمل الفيديو: «مع كل خطوة يخطوها الطلاب المقبولين داخل أكاديمية الشرطة، سيتغير معها مجرى حياتهم من الانضباط، في ضوء برامج تدريبية وعلمية ستطبق عليهم خلال فترة الدراسة لإعدادهم الإعداد الأمثل لحمل مشعل الأمن والأمان».