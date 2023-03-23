«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس أول أيام رمضان: مائل للحرارة نهارا

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل الطقس في أول أيام شهر رمضان المبارك، قائلة إنّ طقس اليوم يشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية بسبب تأثر البلاد بمصادر كتل هوائية صحراوية لتؤدي لارتفاع الحرارة خلال ساعات النهار مع وجود لسحب منخفضة ومتوسطة ومرتفعة تحجب أشعة الشمس.

طقس اليوم مائل للحرارة

وأضافت «غانم»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، أنّ درجات الحرارة العظمى على القاهرة تسجل بين 26 إلى 27 درجة مئوية خلال فترة النهار، وبالتالي طقس اليوم مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت أنّ الأجواء تكون مائلة للدفء على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، كما أنّ الطقس يكون مائل للحرارة على جنوب الصعيد خلال فترات النهار.

الطقس خلال ساعات الليل

ولفتت إلى أنّ الطقس خلال فترات الليل، مع غياب أشعة الشمس، سيكون هناك اختلافا بين فترة النهار والليل، حيث تسجل الحرارة في فترة الليل بين 15 إلى 16 درجة مئوية، ويظل الطقس خلال فترات الليل أجواء باردة على أغلب أنحاء الجمهورية.