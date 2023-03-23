القنوات الناقلة لمسلسل علاقة مشروعة بطولة یاسر جلال في رمضان 2023

القنوات الناقلة لمسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023 هي قنوات شبكة «الحياة»، و«DMC»، إضافة إلى منصة «Watch IT» الإلكترونية، ومن المقرر عرض أحداث الحلقة الأولى بدءًا من اليوم 23 مارس، بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان الكريم.

مسلسل علاقة مشروعة بطولة یاسر جلال

القنوات الناقلة لمسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023 هي الحياة، وشبكة«DMC»، إذ يذاع المسلسل على قناة الحياة في التاسعة والنصف مساء، وعلى شبكة «DMC»، الساعة 11 ونصف مساءً.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة

أما تردد القنوات الناقلة لمسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، سنعرضها على النحو التالي:

تردد قناة DMC

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز : 27500.

الجودة : HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز : 27500.

الجودة : HD.

تردد قناة الحياة الحمراء

التردد:12206

الاستقطاب:رأسي

القمر الصناعي:نايل سات

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطأ:5/6

الجودة:SD

مواعید عرض مسلسل علاقة مشروعة

ويعرض العمل الجديد على القنوات الناقلة لمسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، على قناة الحياة في الساعة 9 ونصف مساءًا، بينما على شبكة DMC في تمام الساعة 11 ونصف مساءًا.

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة

وتدور تفاصيل وأحداث مسلسل علاقة مشروعة في رمضان 2023 حول شخصية رجل أعمال وهو شرقي ورومانسي متزوج من الفنانة مي عمر ويعيشان حياة مستقرة ولديهم أبناء.