نشرت قناة سي بي سي، عبر موقعها الرسمية الإلكتروني وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مواعيد عرض مسلسل مذاكرات زوج بطولة طارق لطفي الحلقة 1 والقنوات الناقلة، حيث ينطلق السباق الرمضاني اليوم الخميس الموافق 23 مارس.

وفيما يلي نعرض مواعيد عرض مسلسل مذاكرات زوج بطولة طارق لطفي الحلقة 1 والقنوات الناقلة.

مواعيد عرض مسلسل مذاكرات زوج بطولة طارق لطفي الحلقة 1 والقنوات الناقلة

ويبدأ اليوم الخميس عرض أولى حلقات مسلسل «مذكرات زوج» بطولة طارق لطفي.

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج سيكون في تمام الساعة 8:45 مساء، وتعاد في تمام 2:45 بعد منتصف الليل، وتعاد في اليوم التالي في تمام الساعة 2:45 ظهرا.

تردد قناة سي بي سي القناة الناقلة لمسلسل مذكرات زوج

يأتي تردد قناة سي بي سي 2023 كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

مسلسل مذكرات زوج عبارة عن 15 حلقة، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت، وأعد المعالجة الدرامية لها والسيناريو به الكاتب محمد سليمان عبد المالك.

يشارك في بطولة «مذكرات زوج» الفنان طارق لطفي والفنان خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، نور النبوي، هناء الشوربجي، نهى عابدين، سما إبراهيم، ومن إخراج تامر نادي.