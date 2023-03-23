تنظيم معرض توزيع الملابس الجديدة لإسعاد 300 أسرة بكفر الشيخ

شاركت جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، في تنظيم معرض توزيع الملابس الجديدة على 300 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين بـ«عزبة الكوم، وقرية المعلم إبراهيم»، بمركز كفر الشيخ، في أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.

تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أن تلك المبادرات تعمل على تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً، كما تُبرز أهمية دور المؤسسات والهيئات والمجتمع المدني في العمل الخيري الذي يقع على عاتقها لرعاية هذه الأسر.

ومن جانبه، وجّه اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، الشكر لجميع القائمين على هذا العمل الخيري، والذي ساهم في إدخال السعادة على الأسر الأكثر احتياجاً من خلال توفير ما يحتاجونه من «ملابس، وأدوات، وأحذية»، لافتاً أن المعرض بدأ من العاشرة صباحاً، وتضمن ملابس بكافة المقاسات، وأحذية، وحقائب مدرسية بالمجان، ويترك للمواطن حرية الاختيار، واقتناء كل ما يريده دون أي تدخل، حفاظاً على مشاعر المستفيدين.

تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخيرية

وأوضح «شعبان»، أن الجمعية بمحافظة كفر الشيخ نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من «مرضى القلب، والعيون» لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، وكذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من «شنطة رمضان، وبطاطين الشتاء، ولحوم الأضاحى».

يأتي ذلك، فى إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على توفير الدعم لجميع أبنائها، والعمل على تلبية احتياجاتهم وخاصةً الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجاً، واستمراراً للدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.