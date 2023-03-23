تفاصيل وديعة العامين من البنك الأهلي.. بدوريات عائد متنوعة

كشف البنك الأهلي المصري عن أسعار العائد على ودائع ذات دوريات عائد متنوعة لشهر مارس 2023، من مدة السنة وحتى 7 سنوات، ومن بينهم وديعة العامين.

وبحسب جدول أسعار العائد من البنك الأهلي المصري لشهر مارس 2023، على وديعة العامين والأقل من ثلاث سنوات، يكون الحد الأدنى للوديعة 1000 جنيه، ودوريات عائد متنوعة، شهريًا وربع سنويًا، ونصف سنويًا، وسنويًا.

أسعار العائد على وديعة العامين من البنك الأهلي

ويحصل صاحب الوديعة العامين والأقل من 3 سنوات على عائد 7.31% شهريًا، و7.32% ربع سنويًا، و7.36% نصف سنويًا، و7.50% سنويًا.

ويتيح البنك الأهلي المصري ودائع تبدأ من سنة ويكون العائد عليها 7.31% شهريًا، و7.32% ربع سنويًا، و7.36% نصف سنويًا، و7.50% سنويًا، وحتى وديعة الـ 7 سنوات وأكثر بعائد 6.60% شهريًا، و6.61% ربع سنويًا، و6.64% نصف سنويًا، و6.75% سنويًا.

تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

ويذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري كشفت في مطلع فبراير الماضي، عن تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لتصبح 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض.