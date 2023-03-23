ﻣﺳﻠﺳل مذكرات زوج الحلقة 1.. «شيرين» في مشكلة مع والدها لارتباطه بفتاة صغيرة

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل «مذكرات زوج» وتحمل اسم «وضع الطيران» بنوم «رؤوف» الذي يجسد دوره طارق لطفي في بانيو مليء بماء معكر بدماء في مكان مهجور، ثم يفوق من غفوته، و يتوج لعمله بإحدى شركات الطيران ليبدأ مواجهة مشكلات العملاء مع زملائه.

ﻣﺳﻠﺳل مذكرات زوج الحلقة الأولى

ضمن أحداث مسلسل مذكرات زوج يعيش رؤوف حياة عائلية مع زوجته وأبنائه، يواجه معهم مشكلات يستطيع التغلب عليه، في حين تواجه زوجته مشكلة مع والدها لكونه تزوج فتاه تصغرها في السن، بينما يواجه «رؤوف» مشكلة مع زوجته «شيرين» في عدم تقديرها لوالدته ومشاركته الاحتفال بعيد ميلادها.

أحداث ﻣﺳﻠﺳل مذكرات زوج الحلقة الأولى

مسلسل مذكرات زوج مكون من 15 حلقة، ومأخوذ عن رواية للكاتب الكبير الراحل أحمد بهجت، بطولة طارق لطفي وعائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، وعمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فرح يوسف، وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف، وسيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل مذكرات زوج ﺑطوﻟﺔ طارق لطفي

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول المشكلات الزوجية في منتصف العمر، حيث يجسد طارق لطفي دور مراقب جوي، يعاني من خلافات زوجية، ويكتشف في منتصف عمره أنه لم يحقق ما يريد فيحاول تغيير نمط حياته ويضطر للذهاب إلى طبيب نفسي لمساعدته.