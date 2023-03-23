موعد آذان الفجر في بني سويف الجمعة 24-3-2023

يحرص المسلمون في محافظة بني سويف، على تأدية الصلوات الخمس في موعدها، لذلك يبحثون عن موعد أذان الفجر يوم الجمعة 24-3-2023 في ثاني أيام شهر رمضان المعظم.

موعد أذان الفجر في محافظة بني سويف

وتواصل «الوطن» تقديم خدماتها للمواطنين في محافظة بني سويف، ومن بينها موعد أذان الفجر في بني سويف الجمعة 24-3-2023، وفق هيئة المساحة المصرية.

موعد أذان الفجر ثاني أيام رمضان ببني سويف

وبحسب إمساكية رمضان 2023 في محافظة بني سويف، الصادرة من هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان الفجر والمغرب في ثاني أيام شهر رمضان في محافظة بني سويف، كالتالي:

موعد أذان الفجر في محافظة بني سويف 4:34 صباحا.

موعد أذان المغرب في محافظة بني سويف: 6:09 مساء

عدد ساعات الصيام الجمعة في بني سويف

وبحسب هيئة المساحة المصرية ، إن عدد ساعات الصيام ليوم الجمعة ثاني أيام رمضان في بني سويف 14 ساعة.

وزير الأوقاف يلقي الخطبة الجمعة من مسجد عمر بن عبد العزيز

وكان الآلاف من أهالي محافظة بني سويف أدوا صلاة التراويح في جميع المساجد المخصصة لإقامة الصلوات وشعائر شهر رمضان الكريم، وذلك بحسب مديرية الأوقاف في المحافظة.

ومن المقرر أن يزور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف محافظة بني سويف اليوم الجمعة، حيث يلقي خطبة الجمعة من مسجد عمر بن عبد العزيز في إطار احتفالات محافظة بني سويف بعيدها القومي.