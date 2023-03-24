ناقد فني: تطور غير مسبوق في الجانب التقني لمسلسلات رمضان 2023

قال أحمد سعد الدين الناقد الفني، إن الموسم الرمضاني الحالي يشهد وجود كم كبير من المسلسلات، مع وجود تنافس بين عدد كبير من النجوم.

المؤلفون خلقوا بداية متميزة للأعمال الرمضانية

وأضاف «سعد الدين» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي باسم طبانة، على قناة «إكسترا نيوز»، أن العنصر الأساسي المشترك بين مسلسلات رمضان هذا العام هو ما قام به مؤلفو مسلسلات هذا العام بما يطلق عليه «فرشة للمسلسل»، أي أن المؤلف يوضح في الحلقة الأول ما سيتناوله المسلسل بالحلقات المقبلة، مشيرًا إلى أن التنافس بالموسم الرمضاني هذا العام سيتسم بالصعوبة، للتفرقة بين الحسن والأحسن.

تطور غير مسبوق بالجانب التقني

وأوضح الناقد الفني أن الموسم الرمضاني الحالي يشهد تطورا غير مسبوق في الجانب التقني، إذ تتضمن الأعمال الرمضانية هذا العام تطورا بالإخراج والتصوير والمونتاج والموسيقى التصويرية، فالفنان محمد منير الذي لم يكن يتواجد إلا نادرًا موجود هذا الموسم وبقوة بتترات المسلسلات.

وأكد أن الحلقات الأولى من مسلسلات هذا العام اتسمت بالقوة، وهو ما ينبئ عن موسم رمضاني كبير، لافتًا إلى أن البروموهات عنصر كبير للتشويق لمشاهدة المسلسل، إضافة إلى أنها تعرض أبطال العمل وجزء من الأحداث، مشيدًا ببروموهات المسلسلات التي خلقت حالة من لتشويق لمشاهدة المسلسلات هذا العام.