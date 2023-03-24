الجمهور يحتفي بالحلقة 1 من مسلسل جعفر العمدة بجرافيتي على الحائط

بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان عبر شاشة قناة dmc قرر الجمهور الاحتفاء به بطريقتهم الخاصة وبالفعل كشف رمضان عن هذا الأمر.

حيث شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بمنشور عبر صفحته الخاصة على موقع الفيسبوك لكيفية احتفاء جمهوره بشخصية جعفر العمدة التي يقدمها رمضان 2023 .

الجمهور يحتفل بمحمد رمضان بطريقته الخاصة

وظهر فى منشور من الذي كشف عنهم الفنان محمد رمضان أحد محبيه وهو يرسم شخصية جعفر العمدة على الحائط وبجوارها كلمة ثقة في الله نجاح.

يذكر أن مسلسل جعفر العمدة يشارك فيه عدد من الفنانين منهم محمد رمضان وهالة صدقي وإيمان العاصي ومنة فضالي وزينة ومي كساب ومنذر رياحنة وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

وبالفعل كان قد تم عرض الحلقة الأولى يوم أمس والتى كشفت عن انطلاق الأحداث بفقدان جعفر الذي يجسده الفنان محمد رمضان لابنه بعد والدته مباشرة من الفنانة مى كساب وأيضا فقدان ابنه قبل والدته من الفنانة ايمان العاصي.