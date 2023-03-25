القنوات الناقلة لمسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023.. أحداثه مثيرة

يتطلع الجمهور إلى معرفة القنوات الناقلة لمسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023، حيث يضم عددا كبيرا من النجوم، وتدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية مليئة بالتشويق والإثارة وتدبير المؤامرات في ظل الصراع على الميراث، نتيجة الوصية التي تركها والد جميلة و بموجبها نقل ممتلكاته باسمها لوحدها دون أشقاءها ووالدتها.

القنوات الناقلة لمسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023، هي ON tv، CBC، الحياة، منصة watch it الإلكترونية.

قصة وأحداث مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023

تدور أحداث وقصة مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023، في إطار دراما اجتماعية مليئة بالتشويق والإثارة، والذي ظهر مع أولى الحلقات، ومفاجأة عائلة جميلة بأن الأب قبل وفاته، كتب كل ممتلكاته باسم جميلة، لينذر بصراع شرس في الحلقات المقبلة، فضلا عن عملها رئيس نيابة إدارية تواجه قضايا الفساد، كما تواجه جميلة، صراعا مع طليقة زوجها وتقوم بدورها عبير صبري، التي تغير من ريهام حجاج، وتسعى لإفساد علاقتها بزوجها ويقوم بدوره هاني عادل.

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

مسلسل جميلة بطولة يهام حجاج، سوسن بدر، هاني عادل، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، أحمد الشامي، عبير صبري، نبيل عيسى، سامح الصريطي، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، إنتاج جمال العدل.