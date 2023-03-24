حبس المتهم بقتل شاب في مشاجرة بسبب خلافات ببنها

أمرت جهات التحقيق بمركز بنها بحبس شاب 4 أيام لقيامه بقتل آخر في مشاجرة بسبب الخلافات في قرية كفر العرب ببنها وصرحت جهات التحقيق بالتصريح بدفن جثة المجني عليه وطلب تحريات المباحث.

مصرع شاب طعنا في مشاجرة ببنها

وكانت قرية كفر العرب بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية قد شهدت مقتل شاب طعنًا بالسكين في رقبته على يد شاب آخر طعنة نافذة أودت بحياته في مشاجرة بينهما بسبب الخلافات بين عائلتيهما.

أخطر اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي وألقي القبض على المتهم بعد هروبه خلال ساعة من ارتكاب الجريمة، وحُرر محضر بالواقعة وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم وطلب التحريات وشيعت جنازة الراحل وسط حالة من الحزن بين الأهالي.

تفاصيل مقتل شاب بسبب الخلافات بكفر العرب

تلقى اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من العميد محمد سعيد، مفتش مباحث فرقة بنها، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمقتل شاب طعنا بقرية كفر العرب دائرة المركز.

كشفت التحريات بقيادة المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز شرطة بنها، مقتل شاب يدعى محمد حسان أبو زغلة على يد «عبدالله.هـ »، بقرية كفر العرب دائرة المركز، حيث تربص بالمجني عليه فور وصوله ونزوله من سيارته في منطقة موقف كفر العرب وطعنه بالخنجر في رقبته من الخلف وأسقطه قتيلا في الحال.

كما تبين أنه كان هناك خلافات قديمة بين العائلتين وكانوا قد عقدوا جلسه عرفية للتصالح وتم الصلح من شهر.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وصرحت بدفن جثة المجني عليه وطلب تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهل المجني عليه.