أحداث مسلسل جميلة الحلقة 2 بطولة ريهام حجاج.. خطط للوقيعة مع زوجها

شهدت أحداث مسلسل جميلة الحلقة 2 بطولة ريهام حجاج، اتجاه يسرا اللوزي، لوضع خطة لإفساد علاقة جميلة مع زوجها الدكتور زياد ويقوم بدوره هاني عادل، واستغلال حالة حزنها على وفاة والدها.

أحداث مسلسل جميلة الحلقة 2 بطولة ريهام حجاج

وخلال أحداث مسلسل جميلة الحلقة 2 بطولة ريهام حجاج، قررت عبير صبري، الزوجة السابقة لدكتور زيادة، العودة إليه مرة أخرى بعد انفصالهما، وإفساد علاقته مع جميلة، ولذلك قررت الاستعانة بصديقتها التي تربطها علاقة أسرية مع جميلة.

قصة مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

وتدور قصة وأحداث مسلسل جميلة، حول امرأة تعمل رئيس نيابة إدارية، تواجه الفساد، وبعد وفاة والدها اكتشفت تركه وصية بكتابة ممتلكاته ونقلها إليها دون أشقاءها ووالدتها.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، إنتاج جمال العدل، بطولة ريهام حجاج، عبير صبري، يسرا اللوزي، سوسن بدر، صبري عبدالمنعم، أحمد الشامي، هاني عادل، نبيل دعبس، أحمد وفيق.