مسلسل جميلة الحلقة 2.. مفاجأة جديدة لعدم تنازل عن الوصية

شهدت أحداث مسلسل جميلة الحلقة 2 بطولة ريهام حجاج، مفاجأة جديدة، ففي الوقت الذي ترك الأب وصية بنقل ممتلكاته إلى جميلة دون أشقاءها ووالدتها، وسعى الأخيرة لجعل ابنتها التنازل حتى يحصل الجميع على حقه في الميراث، حدث أمر يقلب الأمور رأسا على عقب.

أحداث مسلسل جميلة الحلقة 2 بطولة ريهام حجاج

وخلال أحداث مسلسل جميلة الحلقة 2 بطولة ريهام حجاج، حاولت والدة جميلة وتقوم بدورها سوسن بدر، إقناعها بأن والدها ترك هذه الوصية هربا من الضرائب، ومن ثم عليها توزيع الميراث على الأسرة حسب الشرع.

وفي الوقت الذي كانت تفكر فيه جميلة في المثول لكلام والدتها، جاءت إحدى الممرضات التي تعاملت مع والدها في اللحظات الأخيرة وطلب منها أن تخبر جميلة بضرورة عدم التراجع عن الوصية والتمسك بها مهما كان.

أصيبت جميلة بحالة من الذهول بحثا عن إجابات لتساؤلات عديدة، من بينها لماذا ترك والدها هذه الوصية، ولماذا يطلب عدم التنازل؟، وفي الوقت الذي يتهم فيها زوج شقيقتها بأنها هى التي دبرت كل ذلك للاستحواذ على الميراث بأكمله، قالت شقيقتها أنها تعرف الإجابة على الأسئلة التي ترددها جميلة.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، هاني عادل، عبير صبري، سامح الصريطي، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، نبيل عيسى، أحمد الشامي، سامية عاطف، صبري عبدالمنعم.