الكشف وتوفير العلاج لـ 1060 حالة في 7 تخصصات بقافلة مجانية في بني سويف

نفذت مديرية الصحة في محافظة بني سويف قافلة طبية بقرية بني عقبة في مركز ببا جنوب المحافظة، على مدار يومين، جرى خلالها توقيع الكشف الطبي على 1060 مريضا وصرف العلاج لهم وإجراء كل التحاليل الطبية بالمجان.

ندوات تثقيفية صحية للمواطنين في القافلة

ونظمت القافلة الطبية ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100 مواطن، حول الوقاية من الأمراض المعدية وأورام الصدر وتنظيم الأسرة والنظافة الشخصية ونظافة المنزل والتغذية السليمة للمرأة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكري لـ100 مواطن.

فحص المواطنين في 7 عيادات تخصصية

وتضمنت القافلة التي جرت على مدار يومين بقرية نصر جمعة بمركز سمسطا جنوب غرب محافظة بني سويف فحص المرضى في 7 تخصصات وهي: «الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، الأسنان، العظام، الرمد»، مع الالتزام بإجراءات وقائية مشددة، كما تم صرف العلاج بالمجان، وإجراء 66 تحليلاً بمعمل الدم، و47 تحليلاً بمعمل الطفيليات، وإجراء 12 أشعة، استصدار 3 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، وتحويل حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بجانب إجراء أشعة موجات فوق صوتية لعدد 55 حالة.

محافظ بني سويف يتابع سير العمل بالقوافل الطبية

من جانبه، تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل بخطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها مديرية الصحة، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة حياة كريمة.