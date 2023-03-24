كيف أصبحت مصر وجهة الفن والثقافة الأولى على مستوى الدول العربية؟

مصر هي وجهة الفن والثقافة الأولى على مستوى الدول العربية، هكذا أكد تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فمنذ أول عرض لفيلم متحرك في الإسكندرية سنة 1896 وأًبحت مصر بوتقة انصهار الفنانين العرب وازدهرت صناعة الأفلام ودور العرض في مدن مصر الرئيسية، كما تضاعف حجم الإنتاج مع ظهور الأفلام الغنائية في الثلاثينيات والأربعينيات.

مصر وجهة أي موسيقي أو مغني طموح

ووفق التقرير، كان العصر الذهبي للسينما المصرية في الأربعينيات حتى الستينيات، وأصبحت ثالث أكبر صناعة سيناء في العالم في الخمسينيات، وأنتجت السينما المصرية أكثر من 4 آلاف فيلم من 1917 حتى الآن، وليس السينما فقط حتى الغناء منذ أيام سيد دروش حتى أم كلثوم وعبدالحليم فكانت مصر وجهة أي موسيقي أو مغني طموح مثل أسمهان وفريد الأطرش وصباح ووردة حتى أصبحت اللهجة المصرية أشهر اللهجات العربية في الغناء، ومنها أغاني وصلت للعالمية وحصدت أهم الجوائز.

مصر تمتلك أدوات كثيرة تجعلها أهم الدول المؤثرة في المنطقة العربية

مصر كانت رائدة في وضع أسس الأدب العربي الحديث، حيث وضع طه حسين، عميد الأدب العربي هذه الأسس، ومن ثم أبدع الأدباء المصريون، وحصل نجيب محفوظ على أول نوبل في تاريخ الأدب العربي وهو الوحيد حتى الآن، وهو ما أكده تقرير مركز المعلومات قائلاً: «مصر تمتلك أدوات كتير بتخليها من أهم الدول المؤثرة في منطقتنا العربية، ومن أبرز تلك الأدوات السينما والغناء والأدب».