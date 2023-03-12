إيرادات أفلام السينما المصرية أمس.. 393 ألف جنيه لـ7 أفلام

حققت الأفلام المصرية التي تعرض حاليا في جميع دور العرض، إيرادات ضعيفة أمس، إذ وصل إجمالي إيرادات عرض 7 أفلام لـ 393 ألف جنيه، وفقًا للتقرير الصادر عن محمود الدفراوي، الموزع السينمائي، وحقق فيلم «أنا لحبيبي» للفنان كريم فهمي وياسمين رئيس، 125 ألف جنيه في إيرادات أفلام السينما المصرية محتلا بذلك المركز الأول.

إيرادات أفلام السينما المصرية.. أخي فوق الشجرة بالمركز الثاني

وجاء فيلم «أخي فوق الشجرة» في المركز الثاني بـ قائمة إيرادات أفلام السينما المصرية، بـ86 ألف جنيه، بينما لم يحقق فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» سوى 84 ألف جنيه ليجعله ذلك في المركز الثالث، تلاه في المركز الرابع فيلم «شلبي» بطولة كريم محمود عبد العزيز 43 ألف جنيه.

اتنين للإيجار يتذيل قائمة إيرادات أفلام السينما

وبفارق ضئيل عن المركز الرابع يأتي فيلم «المطاريد» في المركز الخامس بقائمة إيرادات أفلام السينما المصرية برصيد 42 ألف جنيه، وحقق فيلم «جروب الماميز» إيرادات تقدر بـ6 آلاف جنيه، وفي المركز السابع «اتنين للإيجار» محققًا 4 آلاف جنيه.