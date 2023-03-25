موعد آذان الفجر في قنا اليوم السبت 25-3-2023

يحرص المسلمون في محافظة قنا على تأدية الصلوات في موعدها الكريم، لذلك يبحثون عن موعد أذان الفجر في قنا اليوم السبت 25-3-2023 في ثالث يوم بشهر رمضان المعظم.

موعد أذان الفجر اليوم في قنا

وتواصل «الوطن» تقديم خدماتها للمواطنين في محافظة قنا، ومن بينها موعد أذان الفجر في قنا اليوم السبت 25-3-2023، وفق هيئة المساحة المصرية.

وبحسب إمساكية رمضان 2023 في محافظة قنا، الصادرة من هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان الفجر والمغرب في ثالث يوم برمضان في محافظة قنا، كالتالي

موعد أذان الفجر: 4:24 صباحا.

السحور: 2:05 صباحا

الفطار: 6:03 مساء

عدد ساعات الصيام اليوم السبت في قنا

وبحسب هيئة المساحة المصرية ، إن عدد ساعات الصيام ليوم السبت ثالث أيام رمضان في قنا 14 ساعة ودقيقة واحدة.

مساجد قنا

وكان الآلاف من أهالي محافظة قنا أدوا صلاة التراويح في نحو 3995 مسجدا على مستوى محافظة قنا، مخصصة لإقامة الصلوات وشعائر شهر رمضان الكريم، وذلك بحسب مديرية الأوقاف في قنا.

وأكدت في بيان صحفي أن مديرية الأوقاف إن جميع الإدارات استعدت وتابعت المساجد التابعة لها في مراكز قنا.