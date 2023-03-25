إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالفيوم

أصيب 10 أشخاص بينهم 4 أطفال، بجروح وكسور وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق، وفقد السيطرة على السيارة التي انقلبت في نهر الطريق.

وتوقفت حركة المرور على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، أمام المارة، فيما هرع الجميع لمساعدة المصابين لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ على الفور لاتخاذ اللازم.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من قسم شرطة الفيوم الجديدة، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بدائرة القسم، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 10 أشخاص بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبينّ انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق أسيوط الغربي، أمام موقع البترول قرب مدينة الفيوم الجديدة، إتجاه أسيوط، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص في الحادث، وجميعهم مقيمين مركز جرجا بمحافظة سوهاج.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى إسعاف مصابًا في مكان الحادث بعد رفضه النقل للمستشفى، كما جرى نقل المصابين التسعة إلى مستشفى الفيوم العام وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الفحوصات والأشعة اللازمة لتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، ووضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الصحراوي الغربي، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.