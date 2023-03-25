هبوب رياح باردة وانخفاض درجات الحرارة بشمال سيناء

تعرضت عدة مناطق في مدن وقرى شمال سيناء لرياح باردة، وانخفاض درجات الحرارة وتوقعات بتساقط أمطار خلال الساعات القليلة المقبلة.

رياح وأمطار محتملة خلال الساعات القليلة القادمة

بدوره أكد المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش في بيان له أن هناك موجة من الأمطار والرياح الباردة سوف تشهدها المحافظات، خلال الساعات القليلة القادمة

وأضاف المرصد المناخي أن درجات الحرارة انخفضت بشكل كبير أوقات المساء، عن ساعات الصباح الأولى، حيث سجلت درجات الحرارة 15 درجة مئوية قبيل صلاة فجر اليوم

جاهزية مجلس مدينة العريش لجميع الاحتمالات

وكان مجلس مدينة العريش أعلن في بيان له عن كامل استعداداته لجميع الاحتمالات الخاصة بالظروف المناخية وحالات الطقس المحتملة، وأضاف بيان المجلس أن الأمور طبيعية، ولم تشهد أي تغييرات مناخية باستثناء تساقط الأمطار بشكل ضعيف، وهبوب رياح باردة غير مؤثرة

وأشار بيان المجلس أنه لم يتلقى أي استغاثات بوجود مشاكل في تجمعات وقرى المنطقة بسبب الأوضاع المناخية وحالة الطقس المحتملة.