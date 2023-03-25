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تركيب أجهزة لاستبيان آراء الركاب بمطار أسوان الدولي

مطار الأقصر الدولي ينجح فى تنفيذ تجربة طوارئ جزئية النطاق

كتب:

أيمن حمزة
03:47 م | السبت 25 مارس 2023
أجهزة الاستبيان بمطار أسوان الدولي

أجهزة الاستبيان بمطار أسوان الدولي

أعلنت الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية، أنه في إطار الحرص على تحسين الخدمات المقدمه للركاب، تم تركيب أجهزة لاستطلاع آراء الركاب عن الخدمات المقدمة لهم بمطار أسوان، بصالات السفر الدولي والداخلي، وذلك بعد تركيبها بمطارات شرم الشيخ، والغردقة، وبرج العرب، وسفنكس.

تركيب أجهزة لاستطلاع آراء الركاب 

جدير بالذكر، أنه تم تركيب مثل هذه الأنظمة بناء على تعليمات الطيار أحمد منصور رئيس مجلس الإدارة، بضرورة الوقوف على رأي الركاب في جميع الخدمات المقدمة لهم بالمطارات وتقييمها والاستماع إلى مقترحاتهم للتطوير.

تنفيذ تجربة طوارئ جزئية في مطار الأقصر

وفي سياق متصل، نجح مطار الأقصر الدولي في تنفيذ خطة طوارئ جزئية والمختصة بسيناريو الإبلاغ عن قنبلة على متن طائرة، بمشاركة عدد كبير من الجهات المختلفة من الداخلية بالمطار والخارجية، وبمشاركة قطاع المطارات و قطاع الأمن وقطاع المطابقة والسلامة.

تأتي هذه التجربة بناء على توجيهات الطيار أحمد منصور بالإلتزام بتدريب العاملين على مواجهة الطوارئ، وذلك بشكل دورى داخل المطارات المصرية، وتنفيذا للقواعد العالمية المنظمة للطيران المدنى «الإيكاو» وتعليمات سلطة الطيران المدنى المصرية، والتى تفرض إعداد خطة طوارئ جزئية وكاملة، لتدريب الجهات العاملة في المطار ومجابهة الأزمات والطوارئ التي تحدث بالمطارات.

 

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.